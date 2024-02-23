استشهاد 6 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلاً في رفح

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم يبنا وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.

كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها على شاطئ بحر رفح بينما قصفت مدفعيته مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أمس 10 مجازر مروعة في القطاع المنكوب راح ضحيتها 137 شهيداً وأكثر من 232 جريحاً.

وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 29410 شهداء و69465 جريحاً وذلك في حصيلة غير نهائية.