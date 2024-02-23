23-فبراير-2024
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الرئيس الأسد يهنّئ نظيره الروسي بعيد “حماة الوطن” الروسي

بشار المحمد

دمشق-سانا   

هنّأ السيد الرئيس بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعيد “حماة الوطن” الروسي.

وقال الرئيس الأسد في برقية نشرتها رئاسة الجمهورية على حسابها على “أنستغرام”: أنقل من خلالكم تهانيّ للمؤسسة العسكرية الروسية الباسلة التي تُظهر كفاءة وفعالية عاليتين في الدفاع عن أراضي روسيا وحماية مصالحها الوطنية.

وأشاد الرئيس الأسد ببطولات القوات المسلحة الروسية وشجاعاتهم في الحرب المشتركة التي تخوضها ضد الإرهاب على الأراضي السورية.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت على الأرض هي أحد أوجه التعاون الفعال الذي يربط المؤسسة العسكرية في البلدين.

 

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