بوتين: حصة أسلحتنا ومعداتنا الحديثة في القوى النووية الإستراتيجية وصلت حالياً إلى 95 بالمئة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن العالم المعاصر يشهد الكثير من التحديات والأخطار الجسيمة، ولذلك الاستعداد القتالي العالي للجيش والأسطول الروسيين يشكل ضمانة أمن البلاد وتطورها بصورة حرة وسيادية.

وقال بوتين في كلمة بمناسبة يوم حماة الوطن: “إن روسيا ماضية في التعزيز الشامل لقواتها المسلحة وضمان تزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات القتالية آخذا بعين الاعتبار الخبرة القتالية الفعلية”، مشيراً إلى أن “حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوى النووية الإستراتيجية وصلت حالياً إلى 95 بالمئة بينما بلغت في المكون البحري للثالوث النووي 100 بالمئة.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده وجميع مواطنيها يثقون بقوة المدافعين عنهم، مشدداً على مشاعر الفخر والاعتزاز بالجيش والأسطول الروسيين وصمودهما.