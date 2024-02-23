24-فبراير-2024
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خمسة شهداء في ريف حمص الشرقي إثر اعتداء لإرهابيي “داعش”

بشار المحمد

حمص – سمر محفوض    

أكد مصدر في قيادة شرطة حمص أن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مواطنين يجمعون نبات الكمأة في منطقة جب الجراح بالريف الشرقي لمدينة حمص، أسفر عن استشهاد خمسة منهم، موضحاً في اتصال مع الـ”البعث” أن الاعتداء نفّذته مجموعة من إرهابيي “داعش” يستقلون دراجات نارية.

وفي اتصال سابق، أوضح علي المصري، رئيس قسم الجاهزية في مديرية صحة حمص، أن الطواقم الطبية توجهت إلى مكان الاعتداء الإرهابي، وقد أكد الطبيب الشرعي واقعة الاستشهاد للمواطنين الخمسة.

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