ريال مدريد يستضيف إشبيلية وسط غيابات مؤثرة

البعث- وكالات

أسبوع جديد من الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى يشهد عدة قمم مثيرة، وخاصة على الملاعب الإيطالية والإسبانية، والبداية كالعادة من الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يلتقي الآرسنال مع نيوكاسل في مباراة واعدة يحاول فيها الآرسنال مواصلة الانتصارات والبقاء قريباً من المتصدّر، في حين يحلّ مان سيتي ضيفاً على بورنموث وقد أصبح وصيفاً، ويحتلّ نادي أرسنال حالياً المركز الثالث في ترتيب البريمييرليغ برصيد 55 نقطة حصل عليهم من خلال خوضه لـ25 مباراة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الثامن برصيد 37 نقطة حصل عليهم من خلال خوضه 25 مباراة في الدوري الإنكليزي حتى الآن.

وفي إيطاليا يستقبل الميلان ضيفه أتلانتا في قمة الجولة السادسة والعشرين من الكالتشيو، حيث يحتلّ الروسونيري المركز الثالث برصيد 52 نقطة متخلفاً عن جاره المتصدّر الإنتر بـ4 نقاط ومتقدماً على منافسه بـ7 نقاط، فأتلانتا يتفوق على بولونيا الخامس والطامح لدخول المراكز المؤهلة لدوري الأبطال بفارق الهداف.

إسبانياً، ينفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن جيرونا الوصيف، رغم التعادل بهدف أمام رايو فاليكانو في الجولة الـ25 من مسابقة الليغا، وسيحتضن ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الملكي قمة الجولة السادسة والعشرين والتي تجمع صاحب الضيافة مع إشبيلية الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

أمام إشبيلية في المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء الأحد المقبل سيواجه المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مأزقاً كبيراً في هذه المواجهة، فهو سيفتقد 6 لاعبين للإصابة هم: كارفخال، كامافينغا، جود بيلينغهام، كورتوا، ميليتاو، وألابا.

رغم ذلك تعزّي جماهير النادي نفسها باكتمال صفقة انتقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي المهاجم كيليان مبابي الذي وقع بالفعل على عقد سيلزمه باللعب مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم بدءاً من الموسم المقبل، ونجح مبابي في تسجيل 32 هدفاً خلال مشاركته في 31 مباراة بجميع البطولات مع نادي العاصمة الفرنسية في الموسم الجاري.