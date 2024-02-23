مباراة صعبة لمنتخب السلة أمام لبنان في التصفيات الآسيوية

دمشق- عماد درويش

سيكون منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة مطالباً بمحو الصورة (الهزيلة) التي ظهر عليها في بطولة بيروت الودية، عندما يواجه منتخب لبنان اليوم في صالة الفيحاء بدمشق الساعة السادسة مساءً في أولى مباريات المنتخبين من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2025، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضمّ أيضاً منتخبات البحرين والإمارات.

المواجهة صعبة على منتخبنا الوطني قياساً بفارق الخبرة والتحضير ونوعية اللاعبين التي تتوفر لدى المنتخب اللبناني (أحد أقوى منتخبات القارة) والذي يتفوق على منتخبنا من كافة النواحي، بدءاً من مستوى اللاعبين المحليين أم المجنّسين أو الكادر التدريبي، عكس منتخبنا الذي كان مفكك الأوصال في مباريات بطولة بيروت وبحاجة لجهود مضاعفة لتحقيق الفوز اليوم، وهو أمر صعب لكنه ليس مستحيلاً.

ولعلّ الفترة الزمنية القليلة (4 أيام) غير كافية لمدرّب المنتخب الأرجنتيني بتراشي، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، مثل فقدان الكرة وكثرة الأخطاء بالتمرير، والتسرع بالهجوم، وعدم القدرة على إغلاق المنطقة الدفاعية، وعدم التمركز الجيد لتسليم واستلام الكرة.

الأخطاء الإدارية أثرت بشكل أو بآخر على المنتخب، فحتى اللحظة لم يستطع اتحاد السلة حلّ قضية ملفي اللاعبين سليم سفر وإيمليانو باسابي ولم يُعلن أي معلومة بشأن الموضوع، فيما تحدّثت مصادر محليّة عن وصول اللاعب لوكاس نعيم بيريز الذي سيلعب كلاعب سوري، ويلعب في مركز صانع الألعاب قادماً من الدوري الأرجنتيني، لكن لم يتمّ الإعلان إن كان سيشارك في المباراة بسبب عدم اكتمال أوراقه النظامية، وهنا نضع اللوم على اتحاد كرة السلة لأننا نعلم حقّ العلم أنه تأخر في البدء بالمراسلات، سواء في هذه النافذة أو في المرحلة التي سبقت التصفيات الأولمبيّة.

على العموم في حال لم يكن متاحاً للاعب المشاركة في مباراة اليوم، فقد يكون متاحاً لمباراة الإمارات يوم الاثنين المقبل، وفي حال تمّ الانتهاء من أوراقه فسيشكل قوة مع المحترف جافيون بلايك، حيث سيلعب على المركز (2) ما يمنحه حرية أكثر في اللعب.