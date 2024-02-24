السفير آلا: أولوية سورية تحرير ما تبقى من أراضيها من الإرهاب والاحتلال

وأشار السفير آلا خلال لقائه وفداً من (تجمع إعلاميين لدعم سورية) إلى تزامن زيارة الوفد إلى مقرّ سفارة سورية في القاهرة مع ذكرى الوحدة بين سورية ومصر التي شكلت محطة مهمة في تاريخ البلدين، وجسدت الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية مساهمة التجمع بدعم سورية في تصديها للحرب الإرهابية والاقتصادية والإعلامية التي استهدفتها، وفي كشف حقائقها أمام الرأي العام العربي والدولي.

وعرض السفير آلا مع أعضاء الوفد الأوضاع في سورية بعد نجاح الجيش العربي السوري في هزيمة الإرهاب وفي بسط سلطة الدولة على الأراضي السورية، موضحاً أن الأولوية تتمثل حالياً في استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي السورية من الإرهاب والاحتلال التركي والأمريكي في تلك المناطق، وفي التعافي من التبعات الاقتصادية للأزمة والارتقاء بالوضع المعيشي في ظل الإجراءات القسرية الغربية الأحادية المفروضة على الشعب السوري.

وشدّد السفير آلا على أهمية العمل العربي المشترك لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي لمخطط التهجير القسري الذي يحاول فرضه على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أولوية الوقف الفوري للعدوان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتمكين الفلسطينيين من الصمود ومواجهة العدوان.

من جانبهم جدّد أعضاء الوفد المصري تضامنهم الكامل مع سورية في حربها ضد الإرهاب والاحتلال، وفي مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية، مشدّدين على أهمية توحيد وتماسك الصف العربي لإحباط المخططات الصهيونية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولمواجهة الحملات التي تستهدف المنطقة العربية والهوية العربية.

وضمّ الوفد نورا خلف أمين عام التجمع ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وخيرية البشلاوي الكاتبة الصحفية في جريدة المساء، ومحمد سعد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعلاء أبو زيد منسق عام الجبهة العربية الشعبية للوحدة.