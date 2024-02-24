تجدّد المواقف العربية والدولية المستنكرة للعدوان الإسرائيلي على غزة

عواصم – سانا

تتواصل مواقف الشجب الدولية لكيان الإحتلال الصهيوني إبان اعتداءاته المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.

وفي السياق أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أنه لا استقرار في هذه المنطقة دون الانتهاء تماماً من محنة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه المشروع في إقامة دولته على ترابه الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن رشيد قوله في كلمة أمام مؤتمر حوار بغداد السادس حول التواصل الإقليمي: إن “من مسؤولية المجتمع الدولي العمل بإرادة حقيقية وفاعلة لإنهاء هذه المعاناة ووقف الجرائم البشعة التي يجري ارتكابُها ضدّ الشعب الفلسطيني”.

وشدد رشيد على أن السياسة العراقية قائمة على مبدأ يكون فيه العراق دائماً طرفاً فاعلاً من أجل التفاهم والتعايش الإقليمي، ومساعداً على خلق بيئات داعمة للحوار، مضيفاً: “تبدو منطقتنا اليوم أحوج ما تكون إلى تعزيز مبادئ الحوار البنّاء والمنتج، ومصلحتُنا كمنطقة هي في أن نتعاون جميعاً من أجل خلق بيئة إقليمية ناهضة ومتعاونة ومتكاملة”.

من جانبه جدّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتهامه للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب “إبادة جماعية” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الرئيس دا سيلفا خلال فعالية في ريو دي جانيرو أمس: “إن ما تفعله “إسرائيل” ليس حرباً، إنها إبادة جماعية لأنها تقتل نساء وأطفالاً.. ثمة آلاف من الأطفال القتلى وآلاف من المفقودين ليس الجنود هم الذين يموتون بل نساء وأطفال في المستشفى”، مضيفاً: “إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية”.

وشدد داسيلفا على أنه من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على طعام أو حتى كأس حليب.

كما دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء للقطاع، وخاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأعرب الرئيس الكوبي في تصريح نشره في حسابه على منصة إكس عن تأييده ودعمه لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بهذا الصدد، قائلاً”: إننا نؤيد دعوة الرئيس الفلسطيني إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة، وفي هذا الصدد نحث على إرسال بعثة حماية مكلفة من قبل منظمة الأمم المتحدة بشكلٍ عاجل إلى غزة لحماية الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية”.

من جانبه طالب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في حسابه على منصة إكس، بوقف جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، معرباً أيضاً عن تأييده لدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية الشعب الفلسطيني وضمان قيام منظمات الإغاثة الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة.