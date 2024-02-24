انطلاق العملية الانتخابية في فرع الحسكة للحزب

الحسكة – كارولين خوكز



انطلقت اليوم العملية الانتخابية في فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي لأربعة شعب حزبية وهي “مدينة وريف القامشلي والمالكية ورميلان”، وذلك بحضور الرفاق أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، الرفاق الدكتور سعيد نحيلي وحامد حسن وصبحي حرب والقاضي وتسير عثمان وموفق الباشا.

إلى ذلك بدأت عملية الإقتراع في شعبة مدينة القامشلي بحضور ٨٢ رفيقاً ورفيقة، في حين بلغ عدد المرشحين ٩ رفاق، والمطلوب ٦ أعضاء.

أما بالنسبة لسير العملية الانتخابية في شعبة المالكية، فقد جرت بحضور ٧٥ رفيقاً ورفيقة، وبلغ عدد المرشحين ٥ في حين بلغ العدد المطلوب ٦، وذلك بحضور الرفيقين صبحي حرب وموفق الباشا عضو اللجنة العليا للانتخابات.

كما انطلقت العملية الانتخابية في شعبة ريف القامشلي، وذلك بحضور ١٥٨ رفيقاً ورفيقة، وبلغ عدد المرشحين ١٥ والمطلوب منهم ٩.

أما في شعبة رميلان فقد بلغ عدد الرفاق الحضور ٣٤، والمرشحين ٤، والفائزين في الانتخابات ٣ رفاق.

وأكد جميع الرفاق الحضور مع أعضاء اللجنة أن العملية الانتخابية تمت دون حدوث أي إشكالات أو ضغوط، وفي أجواء ديمقراطية وهادئة وتعكس مدى وعي جميع الرفاق الحزبيين وتطلعهم إلى نتائج الإنتخابات كمؤشر على أهمية هذا الاستحقاق في خلق حالة من التغيير الإيجابي.