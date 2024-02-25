إيران تحذر من تداعيات ضربات العدوان الأنغلوساكسوني في اليمن على المنطقة

طهران – إسطنبول- وكالات

أدانت إيران الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن ليلاً، قائلة: إنهما تسعيان إلى تصعيد التوتر والأزمة في المنطقة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى أنه “بارتكاب مثل هذه الاعتداءات، ترغب الولايات المتحدة وبريطانيا في تصعيد التوتر والأزمة في المنطقة وتوسيع نطاق الحرب وعدم الاستقرار”، مضيفاً: من المؤكد أن هذا النوع من العمليات العسكرية التعسفية والعدوانية لن يحقق شيئاً لهذه الدول المعتدية. كما انتقد المتحدث باسم الخارجية واشنطن ولندن لفشلهما في اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية الدامية في غزة.

وفي شأنٍ متصل دعا وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي إلى إنشاء آلية خاصة في منظمة التعاون الإسلامي للتوثيق الدقيق لجرائم الكيان الصهيوني.

وقال: إنه من خلال جمع الأدلة الدامغة يمكننا تحقيق العدالة عبر الوسائل القانونية، والتأكد من محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات اللاإنسانية على أفعالهم.

وفي كلمة له اليوم خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الثقافة والإعلام بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمدينة إسطنبول، أشار إسماعيلي إلى الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة بسبب العدوان المتواصل للكيان الصهيوني بدعم من حلفائه، والذي أسفر لغاية الآن عن استشهاد نحو 30 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف.

وتابع إسماعيلي: إنه من الواجب الرد بجدية وإصرار على هذا الظلم الكبير والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويجب تعبئة مشاعر العالم الإسلامي لإحداث تغييرات ذات مغزى والحد من معاناة هذا الشعب.

وأضاف إسماعيلي: إن الرقابة المنهجية لوسائل الإعلام الغربية بشأن الإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني تظهر الانعكاس المقلوب للأحداث وتشويه الحقائق، والتي تتولى في الواقع من خلال التأثير على الجمهور الدعاية لصالح الصهاينة.

وأوضح الوزير الإيراني أنه وفقاً لمعايير القانون الدولي، وخاصة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فإنه من غير القانوني استهداف المعدات التقنية للصحفيين ومكاتبهم بشكل متعمد، كما أن مجرد الادعاء بأن وسائل الإعلام تنشر الدعاية لا يمكن اعتباره هدفاً مشروعاً للهجوم، لافتاً إلى ضرورة حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وتعزيز التعاون والتبادل الإعلامي بين الدول الأعضاء لمواجهة التضليل الإعلامي الواسع من قبل الكيان الصهيوني.

وفي سياقٍ آخر، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية العميد سعيد منتظر المهدي عن اعتقال إرهابي خطير.

وأوضح منتظر المهدي في تصريح له أن قوات الشرطة اعتقلت الإرهابي أكرم لاهوري بتهمة القيام بالأنشطة والعمل في زمرة إرهابية، وذلك من خلال تنفيذ التدابير والإجراءات الاستخبارية والتقنية، موضحاً أن الإرهابي المذكور كان يخطط للذهاب إلى إحدى المدن جنوب البلاد، بعد أن خضع لدورات تدريبية لصناعة القنابل في إحدى الدول المجاورة.