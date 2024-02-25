المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي، وحققت فيهما إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة.
وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنها استهدفت ثكنة زبدين للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخي (فلق 1)، وحققت فيها إصابة مباشرة.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت الليلة الماضية مقر قيادة في مستوطنة “بيت هيلل” شمال فلسطين المحتلة بصواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على اعتداءات قوات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل في الجنوب اللبناني، كما استهدفت ثكنة زرعيت بصاروخ بركان.