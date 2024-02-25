المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي، وحققت فيهما إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‌‎استهدف ‌‌‏مقاتلو المقاومة صباح اليوم ‏تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة. ‏

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنها استهدفت ثكنة زبدين للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخي (فلق 1)، وحققت فيها إصابة مباشرة. ‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت الليلة الماضية مقر قيادة ‏في مستوطنة “بيت هيلل” شمال فلسطين المحتلة بصواريخ الكاتيوشا‏، وذلك رداً على ‌‏اعتداءات قوات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل في الجنوب اللبناني، كما استهدفت ثكنة زرعيت ‏بصاروخ بركان.