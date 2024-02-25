لوكاشينكو يعلن أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

مينسك-سانا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2025.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيذهب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة أعلن لوكاشينكو للصحفيين خلال مشاركته اليوم في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية أنه سيترشح لهذه الانتخابات، وقال: لن يتخلى أي شخص أو رئيس مسؤول عن شعبه الذي اختاره، وكلما زاد الضغط عليك وعلى المجتمع أسرعت في الذهاب إلى هذه الانتخابات.

وأضاف: بقي عام كامل قبل الانتخابات الرئاسية ويمكن أن يتغير الكثير وبطبيعة الحال سنتفاعل جميعنا مع التغييرات التي ستحدث في مجتمعنا.

واعتبر التنحي عن رئاسة بيلاروس واعتزال السياسة في الوقت الراهن بمثابة خيانة، مؤكداً إخلاصه لروسيا واستعداده للمقاومة المشتركة لأي تهديدات خارجية.