لوكاشينكو يعلن أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
مينسك-سانا
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2025.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيذهب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة أعلن لوكاشينكو للصحفيين خلال مشاركته اليوم في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية أنه سيترشح لهذه الانتخابات، وقال: لن يتخلى أي شخص أو رئيس مسؤول عن شعبه الذي اختاره، وكلما زاد الضغط عليك وعلى المجتمع أسرعت في الذهاب إلى هذه الانتخابات.
وأضاف: بقي عام كامل قبل الانتخابات الرئاسية ويمكن أن يتغير الكثير وبطبيعة الحال سنتفاعل جميعنا مع التغييرات التي ستحدث في مجتمعنا.
واعتبر التنحي عن رئاسة بيلاروس واعتزال السياسة في الوقت الراهن بمثابة خيانة، مؤكداً إخلاصه لروسيا واستعداده للمقاومة المشتركة لأي تهديدات خارجية.
وبدأت في بيلاروس عمليات الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية في أول يوم تصويت موحد بتاريخ الجمهورية، حيث فتح نحو 5.5 آلاف مركز اقتراع في بيلاروس أبوابه لاستقبال الناخبين في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 263 مرشحاً على 110 مقاعد في مجلس النواب بالجمعية الوطنية، كما يتنافس 18802 مرشح على 12514 مقعداً في المجالس المحلية.
ويشار إلى أنه تم اعتماد يوم الاقتراع الموحد، وفقاً لدستور الجمهورية المجدد المعتمد في شباط 2022، بعدما كانت بيلاروس تشهد في السابق تنظيم عدة حملات انتخابية خلال فترة الأربع سنوات الانتخابية، أما الآن فسيتم انتخاب نواب البرلمان والمجالس المحلية في وقت واحد لمدة خمس سنوات.
ويراقب الانتخابات أكثر من 45.5 ألف مراقب وطني، وما يقرب من 300 مراقب دولي، يمثلون جميع بلدان رابطة الدول المستقلة باستثناء مولدوفا وأوكرانيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولجان الانتخابات المركزية لعدد من البلدان، بما في ذلك روسيا.