الأمطار بحمص ترفع الهاطل المطري وتزيد نسبة تخزين السدود

حمص – نبال إبراهيم

ارتفعت نسبة الهاطل المطري الإجمالي في محافظة حمص وزادت نسب تخزين السدود فيها، جراء الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي ما يبشر بموسم ري جيد.

وفي تصريح “للبعث” أكد مدير الموارد المالية بحمص المهندس وسيم عيسى العلي أن نسبة الهاطل المطري حتى تاريخه تجاوزت المعدل العام السنوي في معظم مناطق محافظة حـمص وخاصة في مناطق ريف حمص الغربي، مبيناً أن نسبة الهطولات المطرية على مستوى المحافظة عموماً وصلت إلى 110% يقابلها بذات الفترة من العام الماضي 65% فقط، وأما في المنطقة الغربية فقد تجاوزت الهطولات المطرية نسبة 120%، ما يبشر بموسم ري جيد وخاصة بالمنطقتين الغربية والشمالية الغربية.

وأشار العلي إلى أن نسبة تخزين السدود ارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت نسبة التخزين بشكل عام فيها إلى أكثر من 54%، يقابلها في العام الماضي خلال ذات الفترة 49% فقط، علماً أن نسبة تخزين السدود في المنطقة الغربية اختلفت من سد لآخر وتراوحت ما بين 60% حتى 100% بحسب حجم كل سد، إذ بلغت نسبة تخزين السدود الصغيرة بالمحافظة كسدود (البارودية والزعفرانة وخربة الحمام وتلكلخ وغيرها) 100%، وقد اشتغلت المفيضات فيها نظراً لامتلاء هذه السدود بالحجم الكامل لها، وأما السدود الكبيرة فتراوحت نسب التخزين ما بين 60 حتى 80%، فيما بلغت نسبة تخزين سد قطينة لغايته 54% من حجم التخزين الأعظمية البالغ 200 مليون لتر مكعب.

وبالنسبة للسدود والحفائر المائية الواقعة بريف المحافظة الشرقي قال العلي: وردت كميات من المياه إليها إلا أنها لم تصل إلى حجم التخزين الكامل، إذ تراوحت نسب التخزين فيها ما بين 40 حتى 50% فقط.

وأكد العلي على أن حالة السدود الفنية مستقرة ولم تظهر مشكلات نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة، مشيراً إلى قيام الورشات الفنية بتصريف المياه الفائضة من مناطق الاختناقات والعبارات، وأن الورشات الفنية بالمديرية بدأت تحضيراتها لموسم الري القادم في جميع شبكات الري بالمحافظة وخاصة شبكر ري حمص _حماة التي تروي مساحة 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بحمص ونحو 9 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في حماة، موضحاً أن التحضيرات تشمل على تعزيل أقنية الري الرئيسية وصيانة البوابات والمآخذ والتجهيزات المعدنية وأحواض التوزيع.