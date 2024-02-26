ثالث أكبر مسجد بالعالم.. الجزائر تفتتح أكبر جامع في أفريقيا

افتتحت الجزائر الأحد مسجداً ضخماً على ساحل البحر المتوسط يعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم وأكبر مسجد في أفريقيا.

ويتميز “جامع الجزائر الكبير” الذي شيدته شركة إعمار صينية خلال العقد الثاني من القرن الحالي، بمئذنته الأطول في العالم حيث يبلغ ارتفاعها 256 متراً.

ويستوعب ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر خارج المدن الإسلامية المقدسة 120 ألف مصل.

ويضم تصميمه الحديث، زخارف عربية وشمال أفريقية تكريماً للتقاليد والثقافة الجزائرية، بالإضافة إلى مهبط للمروحيات، ومكتبة يمكنها استيعاب ما يصل إلى مليون كتاب.

ويعد الاحتفال بالافتتاح شرفياً بشكل أساسي حيث كانت أبواب المسجد مفتوحة أمام السياح الدوليين وزوار الدولة منذ ما يقرب من 5 سنوات بينما تم تأجيل حفل افتتاح سابق.ويتيح توقيت الافتتاح فتح المسجد رسمياً أمام الجمهور في الوقت المناسب لاستضافة صلاة التراويح خلال شهر رمضان الذي يبدأ الشهر المقبل.

يضم مكتبة لحوالي مليون كتاب وقاعة مؤتمرات وبيتاً للقرآن ومتحفاً للفن والتاريخ الإسلامي ومركزاً للأبحاث عن تاريخ الجزائر.

ويبلغ ارتفاع المئذنة 265 متراً، أي الأعلى في العالم. وبلغت التكلفة الرسمية للمشروع 898 مليون دولار.