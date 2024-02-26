رحيل الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد أزمة صحية

توفي النجم اللبناني فادي إبراهيم أمس الاثنين بعدما مرّ بأزمة صحية صعبة خلال الشهرين الماضيين تسببت بفشل إحدى كليتيه، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان إبراهيم الذي رحل عن عمر ناهز 67 عاماً، دخل مؤخراً إلى المستشفى حيث بُترت إحدى قدميه بسبب تداعيات مرض السكري الذي كان يعاني منه.

وكانت عائلة إبراهيم أصدرت بياناً الجمعة أعلنت فيه أنه جرى نقل الأخير إلى العناية المركزة نظراً إلى المضاعفات التي تعرض لها مؤخراً.

وشارك الفنان الراحل في العديد الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور اللبناني والعربي مثل مسلسل “العاصفة تهب مرتين” والعمل المسرحي الشهير “نادر مش قادر” للمؤلف الراحل مروان نجار.