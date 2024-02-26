عبد اللهيان: ينبغي ألّا يسمح العالم بأن تصبح الإبادة في غزة روتيناً عادياً

جنيف- طهران – سانا

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المجتمع الدولي إلى التحرك لإيقاف جرائم الكيان الصهيوني التي يقترفها في قطاع غزة، ومحاسبته على هذه الجرائم.

وقال: “ينبغي ألا نسمح بأن تصبح الإبادة الجماعية روتيناً عادياً في العالم”، مضيفاً في كلمته أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن العالم يواجه أزمة أخلاقية وإنسانية في غزة هي نتيجة 80 عاماً من الانتهاكات الشاملة لحقوق الفلسطينيين.

وتابع عبد اللهيان: خلال الـ 140 يوماً الماضية استشهد، وأصيب في غزة والضفة الغربية أكثر من مئة ألف شخص، والأحياء أيضاً معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب التجويع، مشيراً إلى أن “العالم يشهد اليوم دعماً شاملاً من أمريكا وكندا وبريطانيا وبعض الحلفاء للكيان الصهيوني في جرائمه، ويجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محاسبة الكيان الإسرائيلي ومؤيديه على هذه الجرائم”.

واعتبر عبد اللهيان أن السجل العالمي لحقوق الإنسان ملطخ بالسواد لأن عدد الشهيدات والشهداء من الأطفال يصل إلى الآلاف، وهو ما لا يمكن قبوله.

من جهةٍ أخرى أعلن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران دوست علي جليليان اليوم ضبط طن و635 كيلوغراماً من المخدرات في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن جليليان قوله: إن حرس الحدود تمكنوا من رصد المتهمين والقبض عليهم، والعثور على طن و635 كيلوغراماً من أنواع المخدرات خلال عملية أمنية.