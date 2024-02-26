فقرات إبداعية في ملتقى ” أطفالنا يبدعون باللغات”

اللاذقية – مروان حويجة

قدّمت براعم طلائع البعث نتاجات إبداعية مميّزة ولافتة في “ملتقى اللغات” الذي أقامه فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية تحت عنوان ” طلائعنا انتماء وعطاء ” وذلك في صالة دار الأسد للثقافة ، وأثبت الأطفال المبدعون المشاركون أنّ لغة الضاد الأمّ المتجذّرة في حياتهم و نشاطهم و إبداعهم أصالةً وعراقةً وهويّة، بوصفها أمّ اللغات، وهذا ما جسّدوه خلال مشاركتهم بملتقى اللغات تحت عنوان ” أطفالنا يبدعون باللغات”.

من أوغاريت مهد الأبجدية الأولى كانت بداية الملتقى بلوحة فنيّة، إلى طفلة شدت بصوتها العذب باللغة الأرمنية، ثمّ مسرحية الصداقة باللغة الإنكليزية، وغناء نشيد موطني، ودعاء باللغة الآرامية. ولم ينسوا أخوتهم في فلسطين فعبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وأطفال غزّة من خلال مسرحية باللغة الإنكليزية، وحواريّة باللغة الفرنسية، وكانت اللغة العربية سيّدة اللغات حاضرة بقصيدة شعرية.

وأشار الرفيقان كامل زنتوت، عضو قيادة فرع اللاذقيه لحزب البعث العربي الإشتراكي – رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي، وسامية صنيّن أمين فرع اللاذقية لطلائع البعث، ورشا أحمد مدير التربية المساعد للتعليم الأساسي والطلائع، إلى غنى وتنوّع النتاجات والفقرات الحواريّة والغنائية والشعرية التي قدمها الأطفال المشاركون، وإتقانهم اللافت للمهارات في تقديم الفقرات باللغات بما يعكس الحالة الإبداعية والمهارية، وبما يجسد أهمية اللغات في الثقافة والتواصل والتعبير وتعزيز الحوار، وإغناء ثقافة الأطفال وقدرات التعبير والتواصل والحوار .

وذكرت لـ ” البعث ” الرفيقة ميساء دغمان، رئيسة مكتب الثقافة في فرع طلائع البعث، أن ملتقى اللغات هو نشاط ثقافي يهدف إلى تعزيز مفهوم اللغات الأجنبية وأهميتها لدى المتعلّم، ويهدف أيضاً إلى نشر ثقافة التسامح والانفتاح على كافة الثقافات والشعوب المختلفة. ولفتت إلى أنّه شارك في الملتقى حوالي خمسين طفلاً من كافة المناطق الطليعية ، وتمثّلت الفقرات المشاركة في لوحة فنيّة بموسيقى أوغاريت، وأغنية باللغة الأرمنية، ومسرحية باللغة الإنكليزية،ومسرحية باللغة الروسية عن فلسطين، وحواريّة باللغة الفرنسية، وغناء وصلاة ودعاء باللغة الآرامية وقصيدة شعرية لسيّدة اللغات اللغة العربية.

حضر الملتقى الرفاق أعضاء قيادة فرع الطلائع ورؤساء وأعضاء لجان المناطق الطليعية ومشرفو الوحدات، ومواهب طليعية وفعاليات من المجتمع المحلي .