قدم آليات النظافة وتعطلها يعرقل عمل الخدمات في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

كشف مدير الآليات في مجلس محافظة طرطوس حسان محمد عن وجود آليات متوقفة لها عدة سنوات، وهذه بحاجة لدراسات وبحث الجدوى الاقتصادية من إعادة تشغيلها، علماً أن إصلاح بعض الآليات قد يتطلّب موازنة مستقلة للعمل، مضيفاً أن إصلاح الآليات المرتبطة بقطاع النظافة له الأولوية بالنسبة لنا.

وعن الحالة الفنية للآليات الموجودة، بيّن محمد أن هناك آليات جديدة، وآليات متوسطة، لكن إجمالاً الحالة الفنية العامة للآليات متوسطة، علماً أنه في كل عام يتمّ تقديم آلية جديدة للمجلس بطرق مختلفة كهبات مثلاً، لكن تعدّد المصادر سبّب اختلافاً في النوع والموديلات الصينية المختلفة، وبالتالي صعوبة الإصلاح، ونحن اليوم نعاني من تطبيق القطع وإصلاح المحركات، ونتغلب على هذا الأمر من خلال تطبيق القطع بحسب الإمكانية.

من جهته أكد وسام عيسى مدير النفايات الصلبة في محافظة طرطوس لـ”البعث” الحاجة الماسة لآليات جديدة ترفد قطاع النظافة في المحافظة، مبيناً وجود 25 آلية على مستوى المحافظة في البلديات المختلفة، ومرتبطة بأعمال النظافة، وهذه الآليات تصلح لإعادة التأهيل مجدداً، مضيفاً أن الكلفة الإجمالية للإصلاح تقلّ بكثير عن كلفة شراء آليات جديدة في ظل ارتفاع الأسعار الموجود، علماً أنه تمت مخاطبة الوزارة المعنية بكتب رسمية بهذا الخصوص وننتظر الردود لإعادة إصلاح هذه الآليات.