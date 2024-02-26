منتخبنا الوطني لكرة السلة يلاقي نظيره الإماراتي في التصفيات الآسيوية

دمشق – عماد درويش

يحلّ منتخبنا الوطني لكرة السلة عند السادسة من مساء اليوم ضيفاً على منتخب الإمارات ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى لتصفيات كأس آسيا 2025.

المباراة التي تستضيفها صالة سعيد بن مكتوم، بنادي شباب الأهلي في مدينة دبي، مهمّة ومصيرية لمنتخبنا الذي يسعى لتحقيق فوز يصالح من خلاله جمهوره بعد خسارته في الجولة الأولى أمام لبنان بنتيجة (78-87) في صالة الفيحاء بدمشق، ولتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور القادم من التصفيات على الأقل.

منتخبنا في وضع صعب، خاصة وأن المدرّب الأرجنتيني بتراشي لم يصل للتشكيلة القادرة على تحقيق الفوز في المباريات الأربع السابقة التي خاضها المنتخب بعهدته، وهذا لا يعني أن الفوز اليوم صعب، لكنه يتطلّب باللعب بقوة وتركيز وتقليل حالات (التورن أوفر) وعدم فقدان الكرة، والعمل على إيقاف خطورة لاعبي الإمارات خاصة تحت السلة، خاصة وأن المعلومات تشير إلى غياب مجنس منتخب الإمارات مامادو نيديا بسبب الإصابة، فمنتخب الإمارات يلعب بسرعة في نقل الكرة لكنه بطيء فردياً، ويمكن لمنتخبنا التفوق عليه بوضوح بلاعبين مهاريين، ونحن لا نملك هذه الميزة، لذا يجب تعويضها بسرعة التحوّل الهجومي، ولاسيما أننا نملك مجنساً (بليك) قادراً على التسجيل من كافة المسافات، لكننا سنفتقد خدمات اللاعب لوكاس نعيم بيريز الذي لم يرافق المنتخب للإمارات بسبب عدم اكتمال أوراقه الرسمية، ويتحمّل اتحاد السلة هذا الأمر، خاصة وأنه يعرف روزنامة المنتخب منذ أشهر طويلة ولم ينجح في تحضير أمور لاعبي المنتخب الإدارية.

المدرّب المختص جورج شكر أكد لـ “البعث” أن المباراة صعبة لعدة أسباب، أهمها أنها تعتبر مفصلية وستشكل خطوة قوية باتجاه العبور باتجاه الهدف، وهو الوصول للنهائيات الآسيوية، مضيفاً: سيحاول منتخبنا الاستفادة من الجرعة المعنوية التي حصل عليها، والدعم الجماهيري الكبير رغم الخسارة أمام المنتخب اللبناني، وعلى منتخبنا الاستفادة من عوامل القوة التي تتمثل بالمجنّس المميز بليك وعامل الطول عبر هابو وجنبلاط، وبلال أطلي الذي يقدم إضافة مميزة للمنتخب.

وأشار شكر إلى أن منتخب الإمارات متطور ومستقر فنياً، وما خسارته الصعبة بفارق 6 نقاط أمام المنتخب البحريني في المنامة إلا دليل على قوته وتحضيره المميز، فهو منتخب يتميز بالسرعة وإتقان التحول الهجومي، ولديه لاعبون مميزون جداً على خط الثلاث نقاط ويدافعون بشكل ممتاز أيضاً.

يُذكر أن نظام التصفيات ينصّ على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الستّ، أما أصحاب المركز الثالث فسيخوضون ملحقاً (من ستّة منتخبات) يتأهل منها أربعة لبطولة كأس آسيا 2025.