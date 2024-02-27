الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في المناطق الجنوبية والقلمون والبادية مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل، بينما تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد في الطبقات السطحية بامتداد ضعيف لمنخفض جوي على المناطق الجنوبية، وامتداد مرتفع جوي على باقي المناطق، ويترافق بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية والقلمون، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر على تلك المناطق، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء واسعة من المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة والشمالية والوسطى والبادية، وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كيلو متراً في الساعة على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج إلى متوسط في الداخل نهاراً.

غداً: تميل درجات الحرارة للارتفاع نهاراً وتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويكون الجو صحواً بشكل عام بارداً ليلاً، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء واسعة من المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة والشمالية والوسطى والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: