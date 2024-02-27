تصريحات ماكرون تعني صدام الـ”ناتو” مع روسيا أو الهروب من واقع الهزيمة

إلى ذلك اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا تعني حتمية الصدام مع حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مبيناً أن الكرملين لفت الانتباه إلى كلمات ماكرون بأن قضية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا قد نوقشت في أوروبا، ومشيراً إلى أنه “إذا حدث هذا فسيتعين علينا ألا نتحدث عن الاحتمال بل عن حتمية الصدام المباشر بين روسيا وحلف الناتو”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس خطوات جديدة لدعم أوكرانيا قائلاً: إنه ليس من المستبعد إرسال قوات برية غربية لتحقيق هدف أوروبا المتمثل في إنزال الهزيمة بموسكو، في حين أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يتم إرسال أي جندي إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية أو الدول الأعضاء في حلف الناتو بعد تصريحات الرئيس الفرنسي التي لم تستبعد هذا الاحتمال، كما قال الممثل الرسمي لرئيس الوزراء ريشي سوناك: إن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر قوات “واسعة النطاق” في أوكرانيا.