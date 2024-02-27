ما تأثير الملح الزائد على الكليتين؟

يلعب الصوديوم دوراً حيوياً مهماً، حيث يحتاجه الجسم ليعمل بشكل جيد. وعندما يتم جمع الصوديوم مع معدن الكلوريد، فإنهما ينتجان ملح الطعام.

ويتكون الملح، المعروف أيضاً باسم كلوريد الصوديوم، من 40% من الصوديوم، و60% كلوريد. وهو ضروري لتحسين نكهة الطعام، إلى جانب أنه مادة حافظة للطعام، حيث أنه لا يمكن للبكتيريا أن تنمو في وجود كمية عالية من الملح.

ويحتاج جسم الإنسان إلى كمية صغيرة من الصوديوم لتوصيل النبضات العصبية وتقلص العضلات وتمددها والحفاظ على التوازن المناسب للمياه والمعادن.