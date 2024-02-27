اللاذقية… تكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

اللاذقية – البعث أون لاين

أكّد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال خلال ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على تكثيف الرقابة على الأسواق، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومتابعة توفر المواد ،وتفعيل التواصل مع الفعاليات الاقتصادية وتشجيعها على المشاركة بالمبادرات المجتمعية والمطابخ الرمضانية، وتنظيم أسواق لتوفير منتجات من المنتج إلى المستهلك.

وناقش المكتب واقع الخدمات ومتابعة أعضائه للعمل في القطاعات والجهات العامة المشرفين عليها من أجهزة محلية ومركزية ، والمشاريع والكتب الواردة في جدول الأعمال قبل إقرارها.

وتمّت الموافقة على تنفيذ مشروع صيانة السور ومعالجة الأعمدة والجسور والتشققات و تعزيل الساحة في مبنى مدرسة الفنون النسوية في مدينة جبلة