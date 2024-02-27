27-فبراير-2024
Latest:
البعث أونلاين

اللاذقية… تكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

بشار المحمد

اللاذقية – البعث أون لاين   

أكّد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال خلال ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على تكثيف الرقابة على الأسواق، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومتابعة توفر المواد ،وتفعيل التواصل مع الفعاليات الاقتصادية وتشجيعها على المشاركة بالمبادرات المجتمعية والمطابخ الرمضانية، وتنظيم أسواق لتوفير منتجات من المنتج إلى المستهلك.
وناقش المكتب واقع الخدمات ومتابعة أعضائه للعمل في القطاعات والجهات العامة المشرفين عليها من أجهزة محلية ومركزية ، والمشاريع والكتب الواردة في جدول الأعمال قبل إقرارها.
وتمّت الموافقة على تنفيذ مشروع صيانة السور ومعالجة الأعمدة والجسور والتشققات و تعزيل الساحة في مبنى مدرسة الفنون النسوية في مدينة جبلة

You May Also Like

افتتاح مركز ثقافي في السجن المركزي بالسويداء

بشار المحمد

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب

محمد عباس

قافلة المساعدات الثانية من حزب البعث في لبنان

بشار المحمد