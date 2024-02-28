إعلام فلسطيني: احتدام المعارك بحي الزيتون والقوات الإسرائيلية تدمر منازل على رؤوس ساكنيها

أفادت وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء باحتدام المعارك في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث تشن المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وسط استمرار الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.

وقد أدت الغارات الجوية التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا منزلا لعائلة البربري في حي الزيتون إلى تدميره على رؤوس ساكنيه.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة انتشال رجل وطفل من تحت أنقاض منزل في حي الزيتون شمال قطاع غزة بعد قصفه من قبل طيران الاحتلال.

وتتواصل الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في حي الزيتون

وفي غرب مدينة غزة، رصدت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات عند شارع الرشيد.

وأطلقت زوارق جيش الإحتلال القذائف تجاه شارع الرشيد في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي غزة.