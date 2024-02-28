الخامنئي: قيام ضابط أمريكي بإحراق نفسه نتيجة مخزية للسياسات الغربية تجاه غزة

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن قيام ضابط أمريكي بإحراق نفسه أمام سفارة الكيان الصهيوني في واشنطن احتجاجاً على دعم بلاده لهذا الكيان هو نتيجة مخزية للسياسات الغربية تجاه العدوان على غزة.

وقال الخامنئي في كلمة له اليوم:” لقد وصلت فضيحة سياسات الغرب اللاإنسانية تجاه غزة إلى حد يقوم ضابط في سلاح الجو الأمريكي بإضرام النار في نفسه، وهذا يعني أنه حتى بالنسبة للشاب الذي نشأ في تلك الثقافة فإن قضية الإبادة الجماعية في غزة ثقيلة وتؤذي ضميره”.