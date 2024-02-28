السبت القادم.. 50 نحالاً في مهرجان العسل الخامس

دمشق- البعث

أعلن رئيس اتحاد النحالين العرب في سورية إياد دعبول أن يوم السبت القادم سيكون موعد انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس، الذي يقام بالتعاون بين فرع سورية لاتحاد النحالين العرب مع اتحاد الغرف الزراعية ونقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين واتحاد الفلاحين، وذلك في مدينة تشرين الرياضية بدمشق.

وأوضح دعبول أن المهرجان الذي يشارك في دورته هذا العام نحو 50 نحالاً يعدّ فرصة للنحالين لعرض وتسويق منتجاتهم من العسل، والمنتجات التي يدخل في تركيبها من مستحضرات تجميل وأغذية، كما يتيح للمستهلكين الحصول على المنتجات ذات المواصفات العالية وبأسعار منافسة.

وما يميّز مهرجان العسل هذا الموسم عن المواسم السابقة، بحسب دعبول، إقامة ندوات تفاعلية ما بين النحالين المشاركين والمستهلكين، وعرض قصص النجاح الخاصة التي حققها بعض المهندسين الزراعيين بتصنيع منتجات النحل، إضافة إلى تكريم عدد من النحالين القدماء، كما سيتمّ منح جائزة لأفضل عينة عسل متبلور وعسل طبيعي.