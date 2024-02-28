الصين تجدد دعمها لسورية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار

جدد داي بينغ القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة دعم بلاده للحكومة السورية في اتخاذ التدابير اللازمة، لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار، والقضاء على التهديدات طويلة المدى للعملية السياسية في سورية، مؤكداً أنه يتعين على المجتمع الدولي مكافحة كل أشكال الإرهاب في سورية دون أي تسامح.

ونقلت وكالة شينخوا عن داي بينغ قوله في إفادة أمام مجلس الأمن بشأن سورية: “على مدى الأشهر الأربعة الماضية واصلت “إسرائيل” شن غارات جوية على مواقع مختلفة في سورية، الأمر الذي تشعر الصين بقلق عميق بشأنه”، مضيفاً: إننا “نحث الدول المعنية على إنهاء أعمالها غير القانونية على الفور، والقوات الأجنبية على إنهاء وجودها العسكري غير القانوني في سورية على الفور”.

وشدد المبعوث الصيني على أن العقوبات الأحادية ونهب موارد الشعب السوري أعاقا منذ فترة طويلة التعافي الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتحسين معيشة الشعب في سورية، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها هذا الشعب، موضحاً أن بلاده ترحب بالانعقاد الناجح للجولة الـ21 من الاجتماعات عالية المستوى بشأن سورية بموجب صيغة أستانا.