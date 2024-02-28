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28-فبراير-2024
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وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
العدد 17620 الأربعاء 28-2-2024
نشرة اعلانات العدد 1094/ الخميس 29-2-2024/ 10 صفحات
توقف الخدمات في مستشفى العودة شمال غزة لنفاد الوقود والمستلزمات الطبية
بمشاركة سورية… بدء أعمال الاجتماع الـ 44 لمديري الجمارك في الدول العربية
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مجلة البعث الأسبوعية
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العدد 17620 الأربعاء 28-2-2024
علي اليوسف
28-فبراير-2024
العدد 17620 الأربعاء 28-2-2024
نشرة اعلانات العدد 1094/ الخميس 29-2-2024/ 10 صفحات
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
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