صيادلة درعا يطالبون بإلغاء خدمة الريف وتوحيد الأسعار

درعا- دعاء الرفاعي

طالب صيادلة درعا بإلغاء خدمة الريف لمدة عامين للصيادلة الخريجين نتيجة وجود عدد كبير منهم غير مزاول للخدمة لهذا السبب، وضرورة توحيد أسعار الأدوية بين الصيدليات وإلزام أصحاب المعامل والمستودعات بتحديد الأسعار بدقة، وعدم بيع الأدوية إلا للصيدليات المرخصة أصولاً، مشددين خلال انعقاد مؤتمرهم على أهمية متابعة العمل مع أصحاب المستودعات، وإلغاء ظاهرة التحميل و”السلل”، ورفع الراتب التقاعدي للصيدلاني، ومعاملة المهنة كمهنة عليمة وليست تجارية لجهة جباية الكهرباء والضرائب.

ودعت المداخلات إلى ضرورة رفع هامش الربح للصيادلة، مع اقتراح تحويل 5٪ من أرباح الصيدلية المركزية لتغطية بعض فعاليات النقابة. كما ناقش المؤتمرون الصعوبات والتحديات التي تواجه طبيعة عملهم، وأهمها تأمين الأدوية المفقودة من قبل المعامل، وتأمين فرص عمل للصيادلة وخاصة الخريجين الجدد، وفرض رقابة على الصيدليات التي تبيع أدوية مهربة.

نقيب الصيادلة في سورية الدكتورة وفاء كيشي لفتت إلى أن الدواء الوطني يغطي أكثر من 80 بالمئة من حاجة السوق المحلية، مؤكدة سعي النقابة لزيادة شريحة الربح للصيدلاني دون زيادة أسعار الأدوية على المواطنين.

المحافظ المهندس لؤي خريطة لفت إلى ضرورة التعاون والعمل المشترك لإنجاح العمل وضبط القطاع الصحي وما تعرّض له من مخالفات وتجاوزات سبّبتها الأزمة في سورية، وضرورة الانطلاق بالعمل لمحاربة كافة أشكال الفساد والالتزام بالقوانين الناظمة بهدف المحافظة على صحة المواطنين، وأهمية هذه المهنة ومن يزاولها كجزء أساسي في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ضرورة متابعة عمل الصيدليات ومراقبتها وتشكيل اللجان المختصة واستمرار الجولات الميدانية لإقرار الأنظمة والقوانين وتنفيذ الضبوط بحق الصيدليات المخالفة من خلال التعاون مع الجهات المعنية لضبط العمل.