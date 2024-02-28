قصي مصطفى يقدم للرئيس الموريتاني أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية

قدم السفير قصي مصطفى أوراق اعتماده إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في القصر الرئاسي في نواكشوط، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.

ونقل السفير قصي تحيات سيادة الرئيس بشار الأسد للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بالازدهار والنماء، مشدداً على بذل كل الجهود لتطوير العلاقات الثنائية وفي كل المجالات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أوضح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن العلاقات السورية الموريتانية راسخة ومتأصلة ومتجذرة في التاريخ، مؤكداً على الموقف الموريتاني الثابت من سورية، وراجياً عودتها إلى سابق عهدها في قيادة الصف العربي.

وحمل الرئيس الموريتاني تحياته واحترامه وتقديره إلى الرئيس الأسد، مؤكداً على تقديم كل الدعم لتعزيز العلاقات بكل المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين.