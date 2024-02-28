وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: تجهيز سلل غذائية خاصة برمضان بأسعار منافسة في جميع الصالات

دمشق- البعث

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدء إجراءاتها استعداداً لشهر رمضان المبارك، فيما أشارت إلى تخصيص مجمعات السورية للتجارة بالمحافظات لمنتجي جميع المواد التي تحتاجها الأسرة للبيع بسعر التكلفة، إضافة إلى طرح سلل غذائية خاصة بأسعار منافسة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تمّ توجيه المؤسسة السورية للتجارة للتعاون مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة لتخصيص المجمعات الرئيسية بالمحافظات للمنتجين للمواد الرئيسية التي تحتاجها الأسرة للبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك، حيث عقدت السورية للتجارة اجتماعاً على مستوى المحافظات لاختيار عدد من المجمعات الرئيسية لعرض منتجاتهم بأسعار التكلفة دون أن تكلفهم أي عمولة أو هامش ربح.

وبيّنت الوزارة أنه تمّ استجرار كميات كبيرة من المواد الغذائية لتجهيز سلل غذائية خاصة برمضان كما في العام السابق بأسعار منافسة، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين التوجّه إلى صالات المؤسسة المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية للحصول على متطلباتهم بأسعار منافسة ومخفضة عن الأسواق الخارجية، إضافة لاستجرار الخضار من الفلاحين مباشرة وطرحها في الصالات بأسعار تنافسية.