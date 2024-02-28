200 طن أدوية وأجهزة طبية من الهلال الأحمر الإماراتي

اللاذقية- خالد جطل:

وصلت إلى مدينة اللاذقية مساعدات طبية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقدر بستة أطنان ونصف من الأدوية، كما رست في ميناء اللاذقية باخرة مساعدات تضمنت ١٠ حافلات مقدمة إلى وزارة الصحة ومخصصة لنقل الطواقم الطبية العاملة في المشافي سعة كل حافلة ٣٦ شخصاً، كما تضمنت المساعدات أجهزة ومعدات طبية ستشكل إضافة للجانب الصحي في ظل الحصار الجائر المفروض على سورية.

الدكتور حسن الغباش، وزير الصحة، أشاد بالمبادرة الإنسانية التي قامت بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين قيادة وشعباً، موضحاً أن هذه المساعدات ستساعد كوادرنا الطبية في عملهم الإنساني وستخفف من آلام آلاف المرضى.

من جهته، قال راشد مبارك المنصوري أمين عام الهلال الأحمر الإماراتي أن هذه المساعدات هدية من شعب الإمارات للأهل والأشقاء في سورية، وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه الإمارات للأشقاء في سورية، وتمنى أن تكون بلسماً شافياً لكل من تضرر من الزلزال الذي ضرب اللاذقية.

بدوره، توجه المهندس عامر هلال محافظ اللاذقية بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً على الدعم والمساعدة التي قدموها ولا زالوا مستمرين بها عقب الزلزال، وتابع: الأشقاء ومن اللحظة الأولى تواصلوا معنا ووضعوا إمكانيات الهلال الأحمر الإماراتي للدعم والمساعدة، وعقب مساعدتهم بتقديم آلاف المساكن للمتضررين ها هم اليوم يقدمون ما يفوق ٢٠٠ طن من الاجهزة والمعدات والأدوية الطبية، كما تم اليوم تسليم ١٣٢ وحدة سكنبة بمنطقة الغراف (٢) ضمن عملية الفارس الشهم الثانية.