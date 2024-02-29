أهلي حلب يسعى لرد الدين للمتصدر الفتوة في لقاء القمة المرتقب

حلب- محمود جنيد

يشهد ملعب الحمدانية في حلب يوم غدٍ الجمعة، قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي تجمع المتصدّر الفتوة بـ33 نقطة، مع مضيفة الاتحاد- أهلي حلب الخامس بـ22 نقطة والمنتشي بانتصاراته الثلاثة المتوالية التي جعلته بطلاً حتى الآن لمرحلة الإياب بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.

وسيحاول آزوري الدير صاحب أقوى خط هجوم بـ18هدفاً، وكذلك أقوى دفاع بـ5 أهداف فقط تلقتها شباكه تعزيز صدارته لفرق الدوري خارج الديار، من بوابة الفوز على الأهلي الذي سيحاول بدوره تكريس صحوته ومواصلة عروضه ونتائجه الإيجابية، واستثمار أي تعثر للمنافسين في الطابق العلوي لتحقيق قفزة تبادل المراكز معهم لمرتبة أعلى، وتحديداً جبلة الرابع بـ24 نقطة، وتشرين الثالث بـ25 نقطة، الأمر الذي سيحتاج منه إلى التمكين الدفاعي وهو يقابل أقوى هجوم من بين فرق الدوري، بينما دفاعه يتراجع للمركز الثامن بـ15 هدفاً تلقتها شباكه.

جمهور الأهلي الذي استعاد ثقته بفريقه بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، يعتبر الفوز بمباراة الغد بمثابة لقب خاص هذا الموسم سيمنحه دفعة كبيرة للحاضر والمستقبل، رغم إدراكه لصعوبة المهمّة أمام حامل اللقب الذي تكلف بناؤه الكثير من المال بهدف المحافظة عليه، وهناك من يرى أن شبان الأهلي قادرون على تحقيق الانتصار من خلال التكتيك المناسب لمثل هذا التحدي.

مدرّب الأهلي أحمد هواش بيّن أن فريقه على أهبة الاستعداد لمواجهة الفتوة الفريق القوي والمتصدّر بفارق مريح عن أقرب منافسيه من مختلف المناحي النفسية والفنية، مضيفاً أنه درس المنافس وحضّر الوصفة المناسبة لمواجهته. وأشار الهواش الذي سيفتقد لجهود هداف الفريق أحمد الأحمد لظروف خاصة إلى أن فريقه الشاب يتلمس طريق المستقبل ضمن المشروع الذي بدأ هذا الموسم وسيستمر كأولوية وهدف، يتقاطع مع بذل قصارى الجهود لتقديم ما يليق بكرة الأهلي وجمهوره الكبير.