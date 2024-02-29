المجلس الأعلى للاستثمار يستعرض تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار ويوافق على مشروع تجفيف الذرة الصفراء في حلب

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للاستثمار جرى خلاله استعراض مراحل تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والتي بلغت 87 مشروعاً، منها 10 منذ بداية العام الجاري، وتجاوزت الكلفة التقديرية لجميع المشاريع 4 تريليونات و300 مليار ليرة سورية تحقق 8035 فرصة عمل، وقد بدأ 18 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع في مرحلة تركيب الآلات، بينما حصل 32 مشروعاً على تراخيص البناء، وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على منح إجازة استثمار لمشروع تجفيف الذرة الصفراء في محافظة حلب لإنتاج الذرة الصفراء العلفية بكلفة تقديرية 45 مليار ليرة، وبطاقة إنتاجية 70 ألف طن ويوفر 36 فرصة عمل.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تعزيز وتطوير عمل وإمكانيات هيئة الاستثمار ومتابعة تنفيذ مختلف المشاريع حتى دخولها بالإنتاج الفعلي، وضرورة تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية والتي تحتاج السوق المحلية لمنتجاتها ولاسيما قطاع الأدوية والطاقات المتجددة، مشيراً إلى حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات للتوسع بالمشروعات الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات وتذليل أية عقبات تعترضها من خلال الاستفادة القصوى من المزايا والإعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على لحظ مقاسم للصناعات المتوسطة ضمن المناطق الصناعية في المحافظات، وضرورة ضبط كل ما يتعلق بمنح التراخيص لشركات نقل الركاب لضمان تقديمها الخدمة بالشكل الأمثل.

وحدد المجلس الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير والاستثمار العقاري، وبدلات خدمات الترخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين، ووافق المجلس على تقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بتأمين الآليات اللازمة لعمل المشاريع الاستثمارية بما يمكنها من تسريع عملية التأسيس ووضع المشاريع في الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وقرر المجلس طرح أحد عقارات وزارة الزراعة في ريف دمشق للاستثمار في مجال التسويق الزراعي بالتشاركية مع فعاليات قطاع الأعمال المعني بهذا الملف.