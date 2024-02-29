المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية صباح اليوم ‏انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام شمال فلسطين المحتلة بالقذائف المدفعية وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‌‎استهدف ‏مقاتلونا صباح اليوم ‏انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة”.‏

وكانت المقاومة استهدفت أمس انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا، وموقعي الرمثا والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابات ‏مباشرة.‏

كما استهدفت المقاومة اللبنانية مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي رداً على اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية واستهدافه للمدنيين.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنها استهدفت مستوطنة (ايلون) شمال فلسطين المحتلة بدفعات من صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداءات التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏مواطنين اثنين في بلدة كفرا.

واستهدفت المقاومة أيضاً تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الكوبرا وموقع الرمثا في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابات مباشرة فيها.

في المقابل، جدد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي اللبنانية مستهدفاً عدداً من المناطق والقرى والبلدات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة الجبين وأطرافها تعرضت لقصف مدفعي مباشر من دبابات العدو، كما أطلقت قوات العدو منطاداً تجسسياً فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وشنت طائرات العدو الإسرائيلي أكثر من غارة على منطقة اللبونة وجبل بلاط والمنطقة الواقعة بين رامية وبيت ليف وعلى الأودية المجاورة لبلدة القوزح.