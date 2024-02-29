انطلاق العملية الانتخابية في فرع الحسكة.. الارتقاء بالعمل الحزبي العنوان الأبرز

الحسكة – إسماعيل مطر

وسط انتخابية هادئة تعكس التنافس الإيجابي، انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي لانتخاب ممثلي الفرع لاجتماعات اللجنة المركزية الموسعة، بحضور الرفاق أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

وفي تصريح لـ “البعث”، دعا الرفيق عبد الحميد الكركو، رئيس اتحاد فلاحي المحافظة، إلى ضرورة التركيز على الطلائع البعثية ذات السمعة الطيبة، والإخلاص، والتفاني، والروح البعثية الحقيقية، والذين يمتازون بالصفات والسلوكيات، والحضور البعثي والاجتماعي، بعيداً عن الأمراض المجتمعية.

وعزا الرفيق عبد الناصر الكركو بأن مشاركته في هذه الانتخابات هي واجب، والتزام بعثي نابع عن أخلاقيات ومنهجية البعث العظيم، والتي يراد منها الارتقاء بالعمل الحزبي من خلال إيجاد آليات جديدة تواكب المرحلة القادمة، والتي تعكس رؤى وتصورات الكوادر الحزبية، إضافة إلى كونها مرحلة تقييميه للمرحلة السابقة.

وبيّن الرفيق يونس خلف – مرشح – بأن مجرد إجراء الانتخابات الحزبية في الحسكة هو انتصار كبير، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافة لوجود الاحتلالين اللاشرعيين الأمريكي والتركي.

وأشارت الرفيقة بتول العلي – مرشحة – إلى أن مشاركة العنصر النسائي في الانتخابات الحزبية له أهمية كبيرة في حياة الحزب الداخلية، لأن هذه المشاركة تعطي رسائل عن مدى التطور والارتقاء الحزبي النوعي الذي يتمتع به الحزب من خلال حيويته وديناميكيته المعتاده، معتبرةً أن الحراك التنافسي بين البعثيين أنفسهم ايجابي وينمي المحبة والتآلف، والمعرفة الجيدة بالمرشحين.

وقالت الرفيقة منى الطعان، من شعبة رأس العين، أن المرأة السورية أنموذج عظيم للمرأة العربية، فهي قدوة في جميع الميادين وأهمها الميدان الوطني، حيث أثبتت خلال سنوات الحرب الظالمة على الوطن أنها مُناضلة بكل المقاييس، فقد قدمت الإبن والزوج والأخ شهداء من أجل كرامتنا وعزتنا، وإذا كانت هناك خنساء واحدة في التاريخ العربي فإن سورية أنجبت مئات الخنساوات اللواتي ضربن المثل الأعلى في الصبر والثبات.

وبينت الرفيقة المرشحة آسيا بيدروسيان، عضو قيادة شعبة مدينة القامشلي، أن الانتخابات هي ترسيخ لمبدأ الديمقراطية، وهي الحالة الصحيحة لاختيار الرفاق المناسبين كممثلين فعليين لرفاقهم البعثيين. كما أن هذه الانتخابات تعزز مكانة البعث في المجتمع، وتعزز العلاقات والحراك بين الرفاق البعثيين، وهذا يحمّل المسؤولية للرفاق في عملية الاختيار بعيداً عن المحسوببات والمستويات الضيقة تماشياً مع توجيهات الأمين العام لحزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي.

الجدير بالذكر أن عدد المرشحين 69 يتنافسون على 21 مقعداً على مستوى الفرع.