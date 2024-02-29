بحث خطة لتصدير الحمضيات مع وفد فلاحي العراق

اللاذقية – البعث

بحث محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال اليوم مع وفد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في جمهورية العراق برئاسة نائب رئيس الاتحاد شعلان شياع مجالات التعاون القائمة في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وسبل تطويرها ، والإجراءات لاستكمال خطة التعاون المقترحة لتسويق الحمضيات وتصديرها إلى العراق من بداية موسم التسويق خلال العام القادم وإمكانيات زيادة التنافسية للمنتجات الزراعية في البلدين، إضافة الى اهمية تأسيس جمعيات تسويقية ولجان مشتركة بين اتحاد الفلاحين في البلدين.

ونوه المحافظ هلال بوقوف دولة العراق حكومة وشعباً مع الشعب السوري سواء في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين عقب كارثة الزلزال، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في المجال الزراعي بين البلدين وتوفير متطلباته بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد وتوفير المنتجات الزراعية المطلوبة وعلى الفلاحين أنفسهم.

من جهته ، أبدى رئيس الوفد العراقي الرغبة بتطوير التعاون مع سورية واتحاد الفلاحين واستعداد اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق لتقديم ما يلزم من مساعدة في هذا الإطار .