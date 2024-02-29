تضامناً مع بوشنيل وغزة.. جنود أمريكيون سابقون يحرقون زيهم العسكري

واشنطن – وكالات

أحرق جنود أمريكيون سابقون زيهم العسكري تضامناً مع الجندي آرون بوشنيل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجاً على مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق العشب الفلسطيني وبدعم أمريكي مباشر.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجنود أقاموا احتفالاً تأبينياً في وسط مدينة سان خوسيه، حيث أحرقوا ملابسهم العسكرية بلفتة رمزية وشخصية تكريماً لتضحية بوشنيل، كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي راح ضحيته ما يزيد على 30 ألف شهيد.

وفي شيكاغو تجمع المئات لإضاءة الشموع تكريماً لبوشنيل وجميع الذين فقدوا حياتهم في النضال من أجل فلسطين.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته “رويترز” بالتعاون مع “إبسوس”، أن أغلبية المنتسبين للحزب الديمقراطي قالوا بأغلبية ساحقة: إنهم يريدون مرشحاً رئاسياً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولا يدعم المساعدات العسكرية الأميركية لـ”إسرائيل”.

وكشف الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام، أن 56% من المشاركين الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون قالوا: إنهم “أقل احتمالاً” لدعم مرشح يدعم المساعدة العسكرية لـ”إسرائيل”.

وحسب “رويترز”، فإنّ نتائج الاستطلاع توضح نقطة ضعف حرجة محتملة لدى الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أثار غضب البعض داخل حزبه من خلال دعم “إسرائيل” في عدوانها على غزة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الـ 5 من تشرين الثاني القادم، والتي لن يرغب بايدن في فقدان أي دعم خلالها.