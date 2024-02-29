29-فبراير-2024
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صحيفة البعثمحافظات

وزير”حماية المستهلك” يطلق من حمص مبادرة تأهيل ذوي الشهداء والجرحى

علي حسون

حمص-سمر محفوض

أطلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي من حمص مبادرة اتحاد غرف التجارة السورية لتدريب وتأهيل ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين لصناعة المنظفات.
وتحدث الوزير عن أهمية ودلالات المبادرات التي تحمل بعداً وطنياً، وتلبي متطلبات أبناء وذوي الشهداء والمفقودين والجرحى، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كل ما يلزم من التسهيلات، لتمكين ذوي الشهداء والجرحى من الدخول الفعال والبناء لسوق العمل.

من جانبه محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أكد الحكومة لا تدخر جهداً بالتعاون مع المجتمع المحلي لتقديم الدعم والرعاية لأسر الشهداء والجرحى، وأضاف أن الدورات تسهم في تأهيلهم ومساعدتهم لدخول سوق العمل وتأمين فرص عمل تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.

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