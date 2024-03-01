أكثر من ثلاثين مؤسسة إعلامية دولية تطالب بحماية الصحفيين في قطاع غزة

نيويورك-سانا

وقعت أكثر من ثلاثين مؤسسة إعلامية دولية أمس رسالة مفتوحة تعرب فيها عن تضامنها مع الصحفيين العاملين في غزة، وتدعو إلى حمايتهم وضمان حريتهم في أداء عملهم.

وجاء في الرسالة التي نسقتها لجنة حماية الصحفيين ووقعت عليها وكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية “منذ نحو خمسة أشهر ظل الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في غزة – وهم المصدر الوحيد للتقارير الميدانية من داخل القطاع الفلسطيني – يعملون في ظروف خطيرة غير مسبوقة و قد لقي ما لا يقل عن 89 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام في غزة حتفهم في هذه الحرب وفق أرقام لجنة حماية الصحفيين”.

وشددت الرسالة على أن الصحفيين أشخاص مدنيون ويجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلية حمايتهم بموجب القانون الدولي، كما يجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لهذه الحماية.