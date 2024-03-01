العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان

بيروت-سانا

صعّد العدو الإسرائيلي منذ مساء أمس اعتداءاته على البلدات والقرى جنوب لبنان، حيث أغار على دفعات على جبل اللبونة وأطراف بلدة الناقورة وسمعت أصوات الانفجارات في مدينة صور.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي المعادي أغار بعد منتصف الليل على أطراف بلدة عيتا الشعب وبلدات أخرى متسبباً بأضرار مادية جسيمة و بالدمار في المنازل والممتلكات.

وواصل العدو إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق ليلاً، إضافة إلى القنابل الحارقة على الأحراج قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وكثف الطيران الاستطلاعي المعادي تحليقه فوق قضاءي صور وبنت جبيل.