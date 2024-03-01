وزير “حماية المستهلك” ..من حلب يؤكد على توافر السلع في الأسواق وتعزيز المبادرات الخيرية

حلب – معن الغادري

استهل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي زيارته إلى حلب بالقيام بجولة تفقدية برفقة محافظ حلب حسين دياب على عدد من المخابز وصالات المؤسسة السورية للتجارة وعدداً من أسواق المدينة.

كما التقى رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب وبحث معهم الواقع التجاري في المحافظة والمبادرات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، كما زار أسواق ضهرة عواد وهنانو الشعبي وخان الحرير في حي المهندسين، وافتتح مهرجان السنديان والياسمين في دورته الثالثة

و نوه الوزير محسن عبد الكريم علي، بجهود العاملين في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية تجارية وصناعية والأهلية كافة بالحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن، مؤكداً على ضرورة انسياب السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق بشكل كافٍ، خاصة قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، وتوخي عدم حصول اختناقات في ظل الظروف الصعبة، داعياً الجهات الرقابية عدم التراخي بمراقبة الأسواق واستنهاض الطاقات لدى جميع الفئات الحكومية والأهلية والتعاون البناء لضبط المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة وعدم التساهل مع كل من يعمل على الإضرار بالمواطن، والتعاطي اللائق والبناء والمتوازن في تطبيق القانون ومعالجة شكاوى المواطنين باهتمام وعناية ومسؤولية كبيرة والابتعاد عن المحسوبيات والانانيات في العمل.

و خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب أكد الوزير عبد الكريم على أهمية تعزيز هذه المبادرات الخيرية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية وخاصة في شهر رمضان، منوهاً بالدور التاريخي الهام الذي يضطلع به أهل حلب في العمل الخيري تجسيداً للتكافل الاجتماعي والتماسك بين أفراد المجتمع، و هذه هذه الثقافة تجلت بوضوح في مواجهة التحديات جراء الارهاب وكارثة الزلزال.

ولفت الوزير الى أهمية دور غرفة التجارة والفعاليات الاقتصادية وكافة المكونات الاجتماعية الحلبية والتعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز الآثار الايجابية وتكريس القيم الإقتصادية الوطنية بما يلبي احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأشد احتياجاً ، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية والأهلية تساهم في عودة حلب إلى مكانتها الإقتصادية والاجتماعية ، وعاصمة الاقتصاد الوطني ، داعياً إلى تضافر جهود الاسرة التموينية بالمحافظة لانجاح هذه المبادرات .

وقدم رئيس غرفة التجارة عامر حموي شرحاً عن المبادرات التي تنظمها الغرفة خلال شهر رمضان للتدخل الايجابي في الأسواق ، لدعم الأسر المتعففة عبر توفير المواد الغذائية والأساسية بأقل من سعر التكلفة ، مشيراً إلى مبادرات الغرفة المتواصلة في مجال العمل الخيري بالتعاون مع محافظة حلب خصوصاً في شهر رمضان المبارك .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطبيق القانون رقم /3/ لتعزيز العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص وانشاء شركات مساهمة لتطوير العمل الاقتصادي .

بعد ذلك اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ حلب على مشروع “نساء في العمل” الذي تنفذه غرفة التجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والذي يهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً وتحدي القوالب النمطية للوظائف التي تناسب النساء، وتشجيعهنّ على استكشاف خيارات مهنية مختلفة في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا وتصميم الأزياء من خلال تدريب السيدات على كيفية تأسيس مشروعهنّ الخاص، وتقديم الدعم التقني والفني لهنّ من خلال الاحتضان ضمن مسرعة الأعمال، وتقديم الإرشاد والتوجيه الملائمين، بالإضافة للتمويل، وتشبيك السيدات مع المستثمرين.

وبينت عضو لجنة رائدات الاعمال في الغرفة سهى خضير أن تم العمل على تدريب /163/ سيدة على كيفية تأسيس مشروعهنّ الخاص ، وتأسيس وإطلاق /37/ مشروعاً ضمن 4 مجالات هي العلوم والتكنولوجيا وتصميم الأزياء و الهندسة ، إضافة إلى تدريب /24/ مرشدة ومرشد على المهارات الأساسية للإرشاد والتوجيه.

كما زار الوزير سوق ضهرة عواد الذي يتم ترميمه ويضم 150 محلاً ، و 3 صالات للافراح ، لتلبية احتياجات المنطقة والاحياء المجاورة من جميع السلع ، إضافة إلى زيارة سوق هنانو الشعبي الذي يضم 404 محلات ، تم ترميم وتجهيز 170 منها ، ويتم استكمال تأهيل باقي المحلات لوضعها في الاستثمار في المرحلة المقبلة .

كما اطلع على سوق خان الحرير في جمعية المهندسين ، والذي يضم 212 محلاً مخصصاً لبيع المواد الغذائية والالبسة والمنظمات ..

ودعا الوزير عبدالكريم إلى أهمية تأمين احتياجات هذه الأسواق من الخدمات اللازمة والطاقة البديلة لإنجاح العمل فيها.