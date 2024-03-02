استشهاد 3 لبنانيين جراء عدوان إسرائيلي بطائرة مسيرة

بيروت-سانا

استشهد ثلاثة لبنانيين صباح اليوم إثر اعتداء شنه العدو الإسرائيلي بطائرة مسيرة على سيارتهم أثناء مرورها بطريق بلدة الناقورة بجنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن العدو الإسرائيلي قصف بطائرة مسيرة سيارة أثناء مرورها على طريق الناقورة في منطقة الحمرا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة لبنانيين كانوا داخل السيارة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية قولها في بيان.. إن عناصر من الدفاع المدني في الجمعية شاركت بعمليات الإنقاذ بعد الغارة الإسرائيلية على طريق الناقورة.

في السياق ذاته واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني وقصفت مدفعيته صباحا أيضا أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة.

وكان طيران العدو الصهيوني الحربي قصف بالصواريخ الليلة الماضية بلدة بليدا الجنوبية، وأطلق القنابل الحارقة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي على البلدات المجاورة.

يشار إلى أن مواطناً لبنانياً استشهد، وأصيب عدد آخر، إثر غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي فجر أمس الجمعة على عدد من المنازل في بلدة رامية، وعلى أطراف بلدتي عيتا الشعب وبيت ليف جنوب لبنان.