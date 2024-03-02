اعتذارات في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة

علمت “البعث” من مصادر خاصة أن نادي الثورة تقدم بطلب اعتذار عن متابعة ما تبقى من مباريات الدور النهائي (الفاينال فور) لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال.

ويأتي اعتذار الفريق بسبب عدم رد اتحاد كرة السلة على كتاب الاعتراض الذي قدمه النادي المتعلق بالعقد المؤقت الذي أقره الاتحاد حيث اعتبرت إدارة النادي أن القرار غير نظامي ومخالف للقوانين والأنظمة ومخالف أيضاً للتعليمات التي أصدرها الاتحاد في بداية الموسم التي لم تشر إلى العمل بالعقد المؤقت، حيث أن مثل هذا القرار بحاجة للإقرار من قبل الجمعية العمومية، ولا يحق لاتحاد السلة إصدار هذه القرار، كما قامت إدارة النادي بإرسال كتاب إلى اللجنة الأولمبية السورية تطالب فيها بعقد اجتماع جمعية عمومية استثنائي لمناقشة القرارات التي أصدرها اتحاد السلة.

بعض المصادر أشارت أيضاً إلى أن نادي الفيحاء الذي يشارك أيضاً في الدور النهائي، سيتقدم بطلب اعتذار عن المشاركة بما تبقى من مباريات في الفاينال بسبب (العقد المؤقت) إضافة للضائقة المالية التي يعاني منها النادي.