انطلاق مؤتمرات الشعب الانتخابية في فرع السويداء للحزب

السويداء- رفعت الديك

انطلقت صباح اليوم المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في فرع السويداء.

وفيما يلي أسماء الناجحين في انتخابات شعبة المركز الغربية للحزب لاختيار ممثليها لاجتماع اللجنة المركزية الموسع

١_ايهاب حامد ٩٩ صوتاً

٢_بسام زغيب ٨٩ صوتاً

٣_نايف حمزة ٨٨ صوتاً

٤_ ديالا دوارة ٨٥ صوتاً

٥_ عماد حرب٨٤ صوتاً

٦_سليم السلمان ٧٨ صوتاً

٧_ وائل المحيثاوي ٧٥ صوتاً

٨_أيهم نصر ٧٤ صوتاً

٩_فؤاد الشاطر ٧٤ صوتاً

عدد الناخبين ١١٣

عدد أعضاء الموتمر ١٤٥

عدد المرشحين ١٣

كما انتهت الانتخابات الحزبية في شعبة المركز الشرقية بعد انسحاب رفيقين من الرفاق المرشحين وفوز باقي الرفاق المرشحين بالتزكية.

وفيما يلي أسماء الرفاق الفائزين بالتزكية:

١_بشار نصار

٢_غسان غرز الدين

٣_قاسم العربيد

٤_فراس ابو زيد

٥_نها الاعوج

٦_ايمن ابو راس

٧_ناصر النجار

٨_اسد زين الدين

٩_شاكر غانم

١٠_عمر الجباعي

١١_حمد كيوان

١٢_عدنان اشتي

١٣_حازم الحلبي

١٤_عدنان مقلد

١٥_رسمي العيسمي

يتبع…..