إعلان أسماء الفائزين في المؤتمرات الانتخابية في فرع درعا للحزب وسط أجواء من الشفافية

درعا- دعاء الرفاعي

انطلقت صباح اليوم المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في فرع درعا للحزب، وسط أجواء تنافسية وبروح عالية من المسؤولية الوطنية والحزبية عكست رغبة الرفاق الناخبين والمرشحين على السواء في إنجاح العملية الانتخابية من خلال الالتزام بالشروط الموضوعة في سبيل تحقيق النزاهة والشفافية ، والانتقال إلى حالة التفاعل الإيجابي، وبما يسرّع من عملية تحديث وتطوير آليات العمل الحزبي، عبر اختيار الأكفأ والأقدر بكل حرية وشفافية على تحمل المسؤولية الحزبية والوطنية، حيث اختتمت ثلاثة شعب حزبية مؤتمراتها الانتخابية، وهي ازرع والصنمين ونوى وذلك بحضور وإشراف رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحزبية الرفيق الدكتور خليل مشهدية، والرفاق أعضاء اللجنة، واللجنة الفرعية للانتخابات المشرفة على فرع درعا للحزب.

الدكتور خليل مشهدية أكد في تصريح لـ “البعث ” أن العملية الانتخابية جرت في الشعب الثلاثة بسلاسة وبمنتهى الشفافية، دون تسجيل أي مخالفة أو اعتراض، واختار الناخبون ممثليهم بملء إرادتهم إلى المرحلة الثانية من انتخابات اللجنة المركزية الموسعة ، مشيراً إلى أن ما أفرزته الانتخابات حتى الآن من نتائج مبشرة يضاعف من طموحاتنا، وأملنا بمستقبل أفضل ومشرق، داعياً إلى تمثل فكر ونهج الرفيق الأمين العام للحزب سلوكاً وممارسة وعملاً وعطاءً.

من جانبه نوه الرفيق شامخ صالحة رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بالإشراف على الانتخابات الحزبية، بمستوى التنظيم والروح الرفاقية العالية في إدارة أعمال المؤتمرات الانتخابية، والذي ينم على الوعي والنضج لدى الرفيق الناخب والمرشح، مؤكداً على أهمية هذه المحطة المهمة في مسيرة الحزب النضالية، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير، وتحديث آليات العمل الحزبي، وبما يتقاطع مع المصلحة الوطنية العليا.

ففي شعبة نوى بلغ عدد أعضاء المؤتمر لحضور اجتماع اللجنة المركزية الموسع للحزب – فرع درعا 6رفاق هم عبد المطلب شباط 57 صوتاً، ولؤي المصطفى56 صوتاً، وعبدو خشارفة54 صوتاً، وصافي الدخل الله52 صوتاً، وعبد الرحمن الحلقي51 صوتاً، ومنهل العمارين 47صوتاً.

وفي شعبة ازرع حصل 9 رفاق على المراتب الأولى وهم خلدون الزعبي 133صوتاً،خالد السلامات122صوتاً،ابراهيم البلخي117صوتاً،محمد الحريري111صوتاً،ردينة العازر 109صوتاً،زهير اليعقوب 109صوتاً،عبدالمعين الديري 102صوتاً،وعلي الغزالي 101صوتاً، ورامي النصرلله 95صوتاً.

وفي المؤتمر الانتخابي لشعبة نوى قال الرفيق عبدو خشارفة أن فوزه في الانتخابات مسؤولية وأمانة، ولن يوفر أي جهد لتعزيز مسيرة الحزب، وتطوير آلياته مستلهمين فكر ونهج الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور الرئيس بشار الأسد.

ومن شعبة ازرع بين الرفيق خالد السلامات أن واجب الكوادر الحزبية ودورها يتجليّان في التعبير الحقيقي عن روح المسؤولية البعثية من جميع الرفاق، وتجسيد هذه الروح في إنجاز العملية الانتخابية بكلّ حرص والتزام، لما لهذه الانتخابات الحزبية من أثر كبير مرتقب في استنهاض مسار ومسيرة العمل الحزبي خلال المرحلة القادمة.

ومن شعبة الصنمين أكّد الرفيق عاهد عواد ضرورة أن يأخذ الرفيق البعثي دوره الحقيقي الفاعل، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال الالتزام والرجوع إلى القاعدة الشعبية، وتجسيد التصاق الرفاق البعثيين بمحيطهم المجتمعي بكل ما يحمله هذا الالتصاق من مهام وواجبات، وأشار إلى أهمية إيصال الكوادر النزيهة والقادرة على أن تمثّل رفاقها خير تمثيل وعلى أكمل وجه وهو مايسعى إليه جميع الناجحون اليوم.

هذا وتستكمل العملية الانتخابية غداً الأحد، إذ تعقد كل من شعب المدينة والريف واليرموك الشجرة وبصرى والتعليم العالي مؤتمراتهم الانتخابية.