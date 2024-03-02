بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات مهرجان الشباب العالمي في منطقة سيريوس الروسية

موسكو-سانا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الشباب العالمي في منطقة سيريوس الفيدرالية الروسية بمشاركة سورية.

وكان وفد شبابي سوري وصل مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في المهرجان الذي يقام في الفترة من الـ 1 إلى الـ 7 من آذار الجاري، ويتضمن فعاليات تعليمية وثقافية وعلمية ورياضية.

كما يتضمن المهرجان جلسات حوارية وتدريبية وعروضاً وحفلات موسيقية، وستجري فعالياته على أرض الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى المشاركين في المهرجان قال فيها: “إذا أعطينا الوعد فإننا سنحافظ عليه دائماً، نحن نؤمن الشباب ونعمل على بناء روسيا كبلد فرص للشباب”، مؤكداً انفتاح بلاده الدائم على الحوار.

يشار إلى أن 20 ألف شخص يشارك في مهرجان الشباب العالمي في سيريوس من بينهم 10 آلاف روسي، و10 شبان أجانب، من 188 دولة في العالم.

وعلى مدار أيام المهرجان السبعة ستقام 800 فعالية بمشاركة 1500 ناشط و500 رياضي، ومن الفائزين في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم و2500 فنان تشكيلي ومصمم وحرفي و3000 فنان سينمائي ومسرحي.