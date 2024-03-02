وزير التجارة الداخلية يفتتح معرض ابداع ويتفقد مخبزي محردة ومصياف

حماة – حسان المحمد

افتتح محسن عبدالكريم علي، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك،، معرض ابداع الخيري الذي يستهدف النساء المعيلات لأسرهن والأشد حاجة، وذلك من خلال صناعة مهن يدوية وتطريزات نسيجية يدوية وتراثية والتريكو والعطور وصناعة المنظفات وغيرها من الصناعات المتنوعة التي تذر عليهن مورداً ذاتياً.

وأكد الوزير عبد الكريم على ضرورة دعم وتشجيع مثل هذه المنتجات لأنها تنتمي إلى نسق إنتاجي اقتصادي بالغ الأهمية، وهو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لافتاً إلى أن هذه المنتجات ذات أثر فاعل في دعم العجلة التنموية، وهي سند وأساس داعم للكثير من الأسر، ويمكن أن تتوسع أفقياً بشكل مضطرد لتحقيق نتائج إيجابية أكثر انتشاراً على الأرض.

وشدد الوزير على أهمية الترويج للمنتجات والأعمال والحرف المنزلية واليدوية والتراثية، ودعم النساء العاملات وتشجيعهن لتوسيع أعمالهن، كونها المهن والمنتجات المشاركة في المعرض تحمل نفحات الخصوصية السورية و”الأيدي الماهرة” التي يمتاز بها بلدنا.

ورافق الوزير في جولته الرفيق اشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي، والدكتور محمود زنبوعة محافظ حماة.

وفي مصياف، تفقد الوزير مخبزي محردة ومصياف الآلي بعد الانتهاء من أعمال البناء وإعادة تأهيل خطوطهما الانتاجية، مشدداً على جودة صناعة الرغيف بالمواصفات المطلوبة.

وتابع الوزير جولته الى الى مطحنه سلحب حيث اطلع على واقع عملها وقدرتها الانتاجية.

وبين المهندس موفق العجمي مدير فرع مؤسسة المخابز بحماة أن الطاقة الإنتاجية لفرن محردة الآلي تبلغ 12 طن يومياً، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لفرن مصياف نحو 17 – 18 طن يوميا.

وبين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة، المهندس وليد جاكيش، أن المطحنة تعد واحدة من أحدث المطاحن في سورية كونها تعمل بشكل مؤتمت، وتضم خطي إنتاج، مع خط تنظيف الأقماح، بطاقة إنتاجية قدرها 300 طن من الدقيق يومياً، إلى جانب مطحنتي كفربهم وسلمية، ما يسد حاجة المحافظة ويلبي حاجة محافظات أخرى.

يذكر بأن الوزير عبد الكريم جال مساء امس على مهرجان سوق حماة (سوق العيلة) في خان رستم باشا والذي يعرض مواد غذائية وألبسة ومنظفات وأدوات كهربائية.