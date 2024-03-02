وزير الموارد المائية يؤكد على الإسراع بإنجاز محطة سد 16 تشرين .

اللاذقية – مروان حويجة

أكد وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف على الإسراع بمراحل إنجاز مشروع محطة تصفية سد ١٦ تشرين الجاري تنفيذها ، وأوعز الوزير مخلوف خلال جولة اليوم إلى المحطة بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة للإسراع بمراحل العمل دون أن يؤثر ذلك على الحالة الفنيّة للمنشأة ووضع المحطة بالاستثمار بأسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عن أهالي مدينة اللاذقية وتأمين وارد مائي إضافي للمناطق الجنوبية من المحافظة سيما مع اقتراب فصل الصيف .

و اطلع الوزير مخلوف خلال الجولة التفقدية

التي رافقه فيها المهندس ناجي علي مدير مؤسسة مياه اللاذقية المهندس على سير العمل في المحطة التي تشكّل أهمية قصوى لأنها تغذي مدينة اللاذقية بنحو ٨٠ ألف متر مكعب من المياه يومياً ، واستمع الوزير إلى شرح مفصّل عن مراحل العمل ابتداءً من منشأة المأخذ الى خزّان التوازن باتجاه مدينة اللاذقية،

و خلال اجتماع تتبع ترأسه وزير الموارد المائية مع المعنيين في الشركة المنفّذة للمشروع، وشركة الدراسات و الكوادر المعنية بمتابعة العمل في المحطة ، فقد جرى استعراض الصعوبات التي قد تعترض سير العمل ، مؤكداً على تجاوز الصعوبات والمعيقات لتحقيق بما يسهم في الوصول إلى الهدف المبتغى في تشغيل المحطة بجاهزيتها الكاملة .