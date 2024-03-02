وزير النفط يؤكد على الإسراع بتنفيذ مشروع حماية المنشآت

اللاذقية – مروان حويجة

بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال إجراءات درء الفيضانات والسيول عن وحدة تعبئة الغاز ومحيطها وتفعيل العمل في مقلع الرخام ومعمل البدروسية ليكون أحد عوامل دعم الاقتصاد والتصدير.

وأكد الوزير على الإسراع بتنفيذ مشروع لحماية المنشآت على طريق حلب القديم بما فيها وحدة تعبئة الغاز من خطر الفيضانات وتخفيف الأضرار الناجمة عنها والتنسيق مع المحافظة والمنشآت المتوضعة على نفس المحور لهذه الغاية.

واستعرض الوزير قدور خطة عمل الوزارة لتفعيل الانتاج في قطاع المقالع والتصنيع لتكون أحد مصادر توفير القطع الاجنبي عبر التصدير ، والعقود التي تعمل الوزارة على تنفيذها.

وتمت مناقشة خطة التوزيعات في عمل لجان المحروقات،وإمكانية التبديل وفق القطاعات التي تطلبها المحافظة بنسب معينة تتيح الأريحية بالعمل في المحافظة، إضافة إلى إمكانية تأمين مخصصات لوسائط النقل العامة يوم الجمعة، وضرورة تحديد نقاط بداية ونهاية لكل خطوط السير لضبط عملها.